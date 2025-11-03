Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.11
П2
3.25
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.15
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.73
П2
1.69
Футбол. Первая лига
18:30
Факел
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.30
П2
4.30
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.12
П2
3.25
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.11
П2
3.26
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2

«Бавария» объявила о рекордной выручке за год — 978,3 млн евро. Чистая прибыль — 27,1 млн

«Бавария» завершила финансовый год-2024/25 с консолидированной выручкой в ​​размере 978,3 млн евро.

Это на 2,8% больше, чем годом ранее, и является новым рекордным показателем мюнхенского клуба.

Операционная прибыль «Баварии» за отчетный период выросла на 11,3% до 187,8 млн.

Прибыль до налогообложения составила 42,5 млн, чистая прибыль — 27,1 млн.