Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Енисей
П1
2.42
X
3.11
П2
3.25
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Арсенал
П1
2.35
X
3.15
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
КАМАЗ
П1
5.50
X
3.73
П2
1.69
Футбол. Первая лига
18:30
Факел
:
Торпедо
П1
1.99
X
3.30
П2
4.30
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
СКА-Хабаровск
П1
2.40
X
3.12
П2
3.25
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
П1
2.49
X
3.11
П2
3.26
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Мальорка
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Рома
0
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Лион
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
Жамалетдинов верит в чемпионство ЦСКА: «Нравится молодежь. У нее большое будущее»

Тимур Жамалетдинов оценил шансы ЦСКА на чемпионство.

Источник: Спортс"

После 14 туров армейцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на 2 очка.

— Нравится вам нынешний ЦСКА?

— Да, очень нравится. Нравится молодежь, которая сейчас играет в команде. Думаю, у них большое будущее — и у ребят, и самой команды. Хочется, чтобы они дальше не сбавляли и выиграли чемпионство, которого у ЦСКА давно не было.

Верю, что они могут взять золото в этом сезоне. И этого ждут все болельщики. Я тоже буду только рад, если ЦСКА станет чемпионом, — сказал экс-форвард ЦСКА, а ныне игрок «Челябинска».