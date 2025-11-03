Евгений Ловчев: «Дзюба — наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он дрочит на камеру — это другое. Он шоумен, но как футболист очень хороший»

"Считаю, что Дзюба — наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он там дрочит на камеру — это другое. Он показывает себя в абсолютно любой команде.
Он шоумен. Но как футболист очень хороший", — сказал Ловчев.
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев назвал Артема Дзюбу лучшим российским футболистом последних лет.
