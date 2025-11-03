Ричмонд
Гурцкая об идеальном «Динамо»: «Уволить Карпина и вернуть Гафина. Уход Дмитрия — ошибка, без него клуб попадет в смуту, из которой будет выходить два года»

Тимур Гурцкая заявил, что «Динамо» стоит уволить главного тренера Валерия Карпина. В начале октября пост председателя совета директоров клуба покинул Дмитрий Гафин.

Источник: Спортс"

— Если «Динамо» все поставит на Карпина, то следующим будет увольнение Бувача. После этого станет понятно, что все управление перешло в одни руки.

— Вам не кажется, что прежняя вертикаль уже утеряна?

— Еще нет.

Я надеюсь, что Гафина вернут, даже с Карпиным. Если сейчас это не произойдет, то «Динамо» попадет в смуту, из которой будет выходить два года.

— Как вы представляете возвращение Гафина при Карпине?

— Никакого конфликта между ними не было. Я считаю, что Гафин прав: его предали, когда уволили и не дослушали. То, что выбрали его уход — это ошибка.

— Ваш идеальный мир?

— Уволить Карпина и вернуть Гафина.

— Но под Карпина были сделаны большие вложения.

— На 10 миллионов. Считайте, что один трансфер неудачный, — сказал футбольный агент в выпуске шоу «Это футбол, брат!» на ютуб-канале.

