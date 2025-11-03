Гурцкая об идеальном «Динамо»: «Уволить Карпина и вернуть Гафина. Уход Дмитрия — ошибка, без него клуб попадет в смуту, из которой будет выходить два года»

— Если «Динамо» все поставит на Карпина, то следующим будет увольнение Бувача. После этого станет понятно, что все управление перешло в одни руки.
— Вам не кажется, что прежняя вертикаль уже утеряна?
— Еще нет.
Я надеюсь, что Гафина вернут, даже с Карпиным. Если сейчас это не произойдет, то «Динамо» попадет в смуту, из которой будет выходить два года.
— Как вы представляете возвращение Гафина при Карпине?
— Никакого конфликта между ними не было. Я считаю, что Гафин прав: его предали, когда уволили и не дослушали. То, что выбрали его уход — это ошибка.
— Ваш идеальный мир?
— Уволить Карпина и вернуть Гафина.
— Но под Карпина были сделаны большие вложения.
— На 10 миллионов. Считайте, что один трансфер неудачный, — сказал футбольный агент в выпуске шоу «Это футбол, брат!» на ютуб-канале.