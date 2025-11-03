Маротта о судействе в Серии А: «Конте волен говорить, что хочет — у нас демократическое общество. Мы охотимся за скудетто, борьба захватывающая как никогда»

Ранее после матча команд в Серии президент «Интера» Беппе Маротта раньше главного тренера Кристиана Киву появился в зоне послематчевых интервью: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой “Интера”. Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР». Конте отреагировал: «Это принижает тренера, и так быть не должно. Я никогда не просил своих президентов быть мне “папами” — я всегда защищал себя сам».