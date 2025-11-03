Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.55
П2
5.50
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.15
П2
2.44
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.20
П2
2.46
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Маротта о судействе в Серии А: «Конте волен говорить, что хочет — у нас демократическое общество. Мы охотимся за скудетто, борьба захватывающая как никогда»

Беппе Маротта отреагировал на слова Антонио Конте про судейство в Серии А.

Источник: Спортс"

Ранее экс-тренер «Интера», ныне возглавляющий «Наполи» заявил: «Система не имеет прочного фундамента. Если вы вызываете судью на ВАР, вы говорите, что, должно быть, была ошибка, но в некоторых ситуациях он действительно принимал верные решения».

Ранее после матча команд в Серии президент «Интера» Беппе Маротта раньше главного тренера Кристиана Киву появился в зоне послематчевых интервью: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой “Интера”. Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР». Конте отреагировал: «Это принижает тренера, и так быть не должно. Я никогда не просил своих президентов быть мне “папами” — я всегда защищал себя сам».

"Судьи? Нет смысла возвращаться к этой теме. Конте волен говорить все, что хочет: здесь есть уважение, и мы живем в демократическом обществе.

Борьба за скудетто актуальна для многих клубов. Она настолько захватывающая, как никогда за последние годы. Мы охотимся за ним", — заявил Маротта.