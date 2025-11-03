Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.30
П2
5.21
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.00
П2
1.27
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.20
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.02
П2
3.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.95
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.74
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.00
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
7.80

Игроки ФК «10» подарили Мусагалиеву 5 млн рублей. Это призовые команды за победу в Кубке Медиалиги

Футболисты ФК «10» отдали все призовые за победу в WINLINE Кубке Медиалиги президенту клуба Азамату Мусагалиеву.

Источник: Спортс"

В финале турнира «Десятка» обыграла «СиндЕкат» в серии буллиталити (0:0, 3:1Б).

На церемонии награждения вместе с трофеем глава Медиалиги Николай Осипов вручил игрокам чек на пять миллионов рублей.

В раздевалке капитан команды Никита Чичерин заявил, что футболисты решили отдать эти деньги Мусагалиеву.

"То, что вы в нас вложили, никакими чеками не окупить. Мы от команды вручаем этот чек вам.

Этим поступком мы хотим показать, как мы вам благодарны и как мы ценим все, что вы делаете для нас", — сказал Чичерин.