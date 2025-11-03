Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.60
П2
1.41
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.86
П2
2.71
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
2.70
П2
6.50
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Руни о словах ван Дейка про «поверхностную» критику: «Вирджил лучший защитник в мире последние 5 лет. Он скажет, что не был в лучшей форме в этом сезоне, если будет честен с собой»

Уэйн Руни ответил на слова Вирджила ван Дейк о критике лидеров «Ливерпуля» с его стороны.

Источник: Спортс"

Ранее капитан «красных» заявил: «Я не слышал его в прошлом году. Меня это не задевает. Конкретно об этом игроке, который, несомненно, является легендой и значимой фигурой в мире футбола, вдохновившей многих, я могу сказать только хорошее, но его критику я бы назвал слегка поверхностной».

"Это мое личное мнение. Легко винить всех игроков, но он, конечно же, как и все остальные, понимает, что мы делаем это, пытаясь помочь каждому выбраться из этой ситуации.

Вирджил ван Дейк похож на Салаха: последние пять лет он был одним из лучших, если не лучшим, защитником в мире. В прошлом году было сложно сказать что-то плохое, потому что они были настолько хороши, и он был настолько хорош.

Уверен, он выйдет и скажет, что, вероятно, не был в лучшей форме в этом сезоне, если будет честен с собой. И твоя обязанность как капитана, если что-то идет не так, — это поговорить с партнерами по команде, созвать встречи, и именно об этом я и говорил. Я уверен, что он должен был этим заниматься как капитан и лидер.

Я очень уважаю Вирджила, считаю его фантастическим игроком. Моя задача как эксперта — высказывать свое мнение о том, что я чувствую. Уверен, если вы спросите его или Арне Слота, он, вероятно, не был так хорош, как в последние несколько лет. Это мой комментарий, которого я придерживаюсь«, — заявил экс-нападающий “Манчестер Юнайтед” в подкасте The Wayne Rooney Show.