Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.54
П2
6.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
5.02
X
1.58
П2
5.02
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.69
П2
100.00
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Анчелотти о реакции Винисиуса на замену в класико: «Я сказал ему, что он совершил ошибку. Он очень важный игрок, у него нет проблем в клубе и сборной, у нас отличные отношения»

Карло Анчелотти обсуждал с Винисиусом Жуниором его реакцию на замену в класико.

Источник: Спортс"

Напомним, бразильский вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку Хаби Алонсо.

"У нас с Винисиусом очень хорошие отношения. Когда что-то происходит, мы держим друг друга в курсе событий. Я говорил с Винисиусом об инциденте, о его реакции. Я сказал ему, что думаю: он совершил ошибку. Он извинился, и этот вопрос закрыт.

Он очень важный игрок, и у него нет проблем ни в сборной, ни в клубе с его тренером. А его личная жизнь? Я ему не отец и не брат. Я лишь хочу быть его тренером.

Его личная жизнь — это его личное дело«, — сказал экс-тренер “Реала”, ныне возглавляющий сборную Бразилии.