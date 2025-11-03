Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
5.53
X
1.50
П2
6.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
5.53
X
1.58
П2
5.53
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

«Реал» возложил цветы в память о Жоте перед матчем с «Ливерпулем». Трент написал письмо: «Скучаю по тебе, мой друг Диогу, каждый божий день»

«Реал» почтил память Диогу Жоты на «Энфилде» перед матчем с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

3 июля форвард «красных» Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Перед завтрашним матчем Лиги чемпионов делегация «Реала» в составе Дина Хейсена, Трента Александер-Арнолда, главного тренера команды Хаби Алонсо и директора клуба Эмилио Бутрагеньо возложила цветы к мемориалу у главного входа «Энфилда».

Трент Александер-Арнолд, перешедший в «Реал» из «Ливерпуля» минувшим летом, возложил букет из красных и белых цветов вместе с красным геймпадом и запиской: «Мой друг Диогу, мы очень скучаем по тебе и по-прежнему горячо тебя любим. Память о тебе и Андре навсегда останется с нами. Я улыбаюсь каждый раз, когда думаю о тебе, и всегда буду помнить прекрасные времена, которые мы провели вместе. Скучаю по тебе, мой друг, каждый божий день».

Фото: instagram.com/realmadrid.