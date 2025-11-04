Хавбек «Балтики» Пряхин об РПЛ: «Почему бы не готовиться к медалям уже на сборах? Нужно забирать очки с “Краснодаром”, “Спартаком”. Это показательные матчи»

После 14 туров Мир РПЛ калининградцы с 27 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. В топ‑3 идут «Краснодар» (32 очка), ЦСКА (30) и «Зенит» (29).
«У нас сейчас еще четыре игры до перерыва, четыре финала, все от нас зависит. Сейчас будут “Краснодар”, “Спартак”, показательные игры. Нужно в каждом матче забирать очки.
В принципе, почему бы уже на сборах не готовиться к медалям? Четко поставить цель, что нам нужны медали, и осознавать, что мы уже не дебютанты, а уже можно идти за призами«, — заявил полузащитник “Балтики”.