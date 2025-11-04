Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

«Бавария» пожаловалась в УЕФА на меры полиции Парижа перед матчем с «ПСЖ». Автобусам с фанатами мюнхенцев предписано собраться на платной стоянке, добираться до стадиона можно только общественным

«Бавария» подала протест в УЕФА из-за предписания полиции Парижа для болельщиков перед матчем с «ПСЖ».

Во вторник «Бавария» сыграет с «ПСЖ» на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Днем в понедельник префектура полиции Парижа в последний момент издала распоряжение, касающееся матча Лиги чемпионов между “Баварией” и “ПСЖ” на стадионе “Парк-де-Пренс”. Это распоряжение регулирует порядок прибытия болельщиков и устанавливает полицейский контрольно-пропускной пункт. Узнав об этой неожиданной мере только сегодня, “Бавария” немедленно подала протест на сегодняшнем заседании УЕФА и будет добиваться дальнейших юридических действий. “ПСЖ” поддерживает “Баварию” в этом вопросе.

Распоряжение касается всех автобусов для болельщиков и предусматривает, что перед матчем они должны собираться на платной стоянке за пределами города. Также все остальные болельщики «Баварии» должны добираться до стадиона исключительно на общественном транспорте. После матча все должны вернуться к своим транспортным средствам. Затем автобусы покинут город в сопровождении полиции.

Для «Баварии» столь позднее уведомление особенно неприемлемо, поскольку вся важная информация обо всех матчах клуба появлялась в открытом доступе в течение нескольких недель. Кроме того, риски для болельщиков «Баварии» не изменились с момента последнего матча в Париже в 2023 году.

В соответствии с официальными правилами, автобусы для болельщиков, скорее всего, не смогут выехать из Парижа до раннего утра — около 5 часов, — чтобы отправиться домой«, — говорится в заявлении “Баварии”.