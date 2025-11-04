«Бавария» пожаловалась в УЕФА на меры полиции Парижа перед матчем с «ПСЖ». Автобусам с фанатами мюнхенцев предписано собраться на платной стоянке, добираться до стадиона можно только общественным

Распоряжение касается всех автобусов для болельщиков и предусматривает, что перед матчем они должны собираться на платной стоянке за пределами города. Также все остальные болельщики «Баварии» должны добираться до стадиона исключительно на общественном транспорте. После матча все должны вернуться к своим транспортным средствам. Затем автобусы покинут город в сопровождении полиции.