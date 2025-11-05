Фердинанд о росте налогов в Англии: «Когда в стране все разваливается, я думаю: правда ли налоги идут на то, что реально приносит пользу живущим здесь? И многие знают ответ»

"Если бы, например, система здравоохранения работала идеально и на полную мощность, то люди не возражали бы против уплаты налогов. Но когда в стране все разваливается и идет наперекосяк, то я сижу и думаю: мы платим налоги — и правда ли они идут на то, что реально приносит пользу людям, живущим здесь?