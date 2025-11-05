Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
2
:
Юнион
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
16.50
X
3.90
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
1
:
Спортинг
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.62
П2
8.25
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
1
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
4.80
П2
27.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.07
П2
34.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
32.00
X
7.50
П2
1.17
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Фердинанд о росте налогов в Англии: «Когда в стране все разваливается, я думаю: правда ли налоги идут на то, что реально приносит пользу живущим здесь? И многие знают ответ»

Рио Фердинанд раскритиковал налоговые изменения в Англии за последний год.

Источник: Спортс"

В конце 2024 года и начале 2025-го выросла ставка налога на прирост капитала, появился НДС на плату за обучение в частных школах, а порог налога на наследство был заморожен до 2030-го.

"Если бы, например, система здравоохранения работала идеально и на полную мощность, то люди не возражали бы против уплаты налогов. Но когда в стране все разваливается и идет наперекосяк, то я сижу и думаю: мы платим налоги — и правда ли они идут на то, что реально приносит пользу людям, живущим здесь?

И это большой вопрос, на который нужно ответить. Думаю, многие из нас знают ответ на него«, — сказал экс-защитник “Манчестер Юнайтед”.

Сам Фердинанд в 2024-м переехал с семьей в Дубай.

«Моя семья теперь видит меня гораздо чаще, а я лучше провожу с ней время — думаю, это просто здорово для меня. Я люблю Англию, в этом смысле я патриот, но новая глава, новое путешествие, что-то иное — это, я считаю, нечто свежее в моей жизни», — добавил англичанин.