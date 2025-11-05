Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Нойер признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Бавария». 39-летний вратарь сделал 8 сэйвов

Лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Бавария» в Лиге чемпионов выбран Мануэль Нойер.

Источник: Спортс"

Мюнхенцы одержали победу со счетом 2:1, хотя весь второй тайм отыграли в меньшинстве.

39-летний голкипер немецкой команды сделал 8 сэйвов и пробежал 6,6 км. Это была его 132-я игра в Лиге чемпионов.

Изображение: uefa.com.