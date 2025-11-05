Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Куртуа о 0:1 от «Ливерпуля»: «Реал» совершал много необязательных фолов возле штрафной. Перед голом нарушения не было — Гравенберх нырял"

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении от «Ливерпуля» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

Источник: Спортс"

«Досадно. Я пытался помочь команде, но во втором тайме мы допускали слишком много фолов вблизи штрафной, а у хорошо получается [действовать при стандартах], и они забили. Мы неплохо оборонялись, но в заключительной трети нам не хватило владения мячом. Мы быстро теряли мяч, и это было неприятно. Это не то, чего мы хотим, и у нас осталось две игры до Рождества — с “Олимпиакосом” на выезде, где мы должны побеждать, и против “Сити” дома».

О проблемах команды.

"Мы продолжаем совершать фолы, в некоторых из них нет необходимости. Фол у ворот был необязательным, и я не думаю, что этот фол был — он [Гравенберх] нырнул. Но они сделали хорошую подачу и забили хороший гол.

Наши пасы были не совсем чистыми, мы должны улучшать этот аспект в матчах с хорошими командами на выезде".

О том, как смириться с поражением.

«Мы должны смотреть правде в глаза, мы должны играть лучше. В таких матчах все зависит от деталей. Мы должны сохранять спокойствие, мы в порядке. С “Олимпиакосом” тоже будет сложно, но если мы там победим, то у нас будут хорошие шансы финишировать в первой восьмерке», — сказал Куртуа.