Куртуа о 0:1 от «Ливерпуля»: «Реал» совершал много необязательных фолов возле штрафной. Перед голом нарушения не было — Гравенберх нырял"

«Досадно. Я пытался помочь команде, но во втором тайме мы допускали слишком много фолов вблизи штрафной, а у хорошо получается [действовать при стандартах], и они забили. Мы неплохо оборонялись, но в заключительной трети нам не хватило владения мячом. Мы быстро теряли мяч, и это было неприятно. Это не то, чего мы хотим, и у нас осталось две игры до Рождества — с “Олимпиакосом” на выезде, где мы должны побеждать, и против “Сити” дома».
О проблемах команды.
"Мы продолжаем совершать фолы, в некоторых из них нет необходимости. Фол у ворот был необязательным, и я не думаю, что этот фол был — он [Гравенберх] нырнул. Но они сделали хорошую подачу и забили хороший гол.
Наши пасы были не совсем чистыми, мы должны улучшать этот аспект в матчах с хорошими командами на выезде".
О том, как смириться с поражением.
«Мы должны смотреть правде в глаза, мы должны играть лучше. В таких матчах все зависит от деталей. Мы должны сохранять спокойствие, мы в порядке. С “Олимпиакосом” тоже будет сложно, но если мы там победим, то у нас будут хорошие шансы финишировать в первой восьмерке», — сказал Куртуа.