Куртуа о 0:1 от «Ливерпуля»: «Реал» совершал много необязательных фолов возле штрафной. Перед голом нарушения не было — Гравенберх нырял"

«Досадно. Я пытался помочь команде, но во втором тайме мы допускали слишком много фолов вблизи штрафной, а у хорошо получается [действовать при стандартах], и они забили. Мы неплохо оборонялись, но в заключительной трети нам не хватило владения мячом. Мы быстро теряли мяч, и это было неприятно. Это не то, чего мы хотим, и у нас осталось две игры до Рождества — с “Олимпиакосом” на выезде, где мы должны побеждать, и против “Сити” дома».