Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Венсан Компани: «Три очка с “ПСЖ” — это хорошо, но в ноябре трофеи не выигрываются. В субботу была обширная ротация, сегодня играли в меньшинстве — но справились, это вселяет увере

Венсан Компани прокомментировал победу «Баварии» над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.

"Мы набрали три очка — это хорошо. Но никто не завоевывает трофеи в ноябре. Надо сохранять спокойствие и думать о следующей игре. В последнее время мы попадали в разные ситуации, но справлялись. В субботу у нас была обширная ротация — и парни справились. Сегодня мы играли вдесятером 45 минут — и справились. Это вселяет уверенность.

Надеюсь, что Хакими скоро вернется на поле, что там ничего серьезного. Никогда не хочется видеть подобное. Что-то в таком роде произошло в США с Мусиалой, это не самые приятные моменты. Надеемся на скорейшее восстановление Хакими«, — сказал главный тренер “Баварии”.