Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.65
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Хвича об 1:2: «Бавария» очень сильна и даже в меньшинстве оборонялась хорошо. Моментов у «ПСЖ» оказалось недостаточно"

Хвича Кварацхелия оценил поражение «ПСЖ» от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Бавария» очень сильна. Даже в меньшинстве она оборонялась хорошо. Моменты у нас были, но их оказалось недостаточно.

Для меня Нойер — это легенда спорта. Играть против него — это всегда нечто особенное«, — сказал вингер “ПСЖ”.