Хвича об 1:2: «Бавария» очень сильна и даже в меньшинстве оборонялась хорошо. Моментов у «ПСЖ» оказалось недостаточно"

«Бавария» очень сильна. Даже в меньшинстве она оборонялась хорошо. Моменты у нас были, но их оказалось недостаточно.
Для меня Нойер — это легенда спорта. Играть против него — это всегда нечто особенное«, — сказал вингер “ПСЖ”.
Хвича Кварацхелия оценил поражение «ПСЖ» от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.
