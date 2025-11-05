РПЛ планирует повысить качество трансляций в формате Ultra HD, создать архив и усовершенствовать систему ВАР

Четвертый блок «Стратегии-2030» посвящен технологиям. Работу по повышению качества трансляций (в том числе в формате Ultra HD) планируется оценить по выросшим телепоказателям. Для этого РПЛ намерена усилить свою роль в создании контента — стать сопродюсером для основного вещателя.