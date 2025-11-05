Ричмонд
Петрович о сверхэмоциональности Станковича: «Хочешь работать в больших клубах — лучше так себя не вести. Лучше взять паузу на 10 секунд и все забыть, чем получить красную карточку»

Желько Петрович посоветовал тренеру «Спартака» Деяну Станковичу не поддаваться эмоциям во время матчей.

"Мне нравится Деян, мы играли с ним вместе за сборную. И я точно знаю, что он хороший человек. Но ты тренер и должен извлекать уроки из своих ошибок.

Если спросить меня, я бы советовал ему не делать таких вещей. Судья может допустить ошибку, или что-то может пойти не так, но все запомнят только то, что сказал тренер. Некоторые потом жалеют о своих словах.

Станкович все еще молодой специалист, и на будущее, если он хочет работать в больших клубах, лучше так себя не вести. Когда что-то происходит, нужно взять паузу на 10 секунд и потом все забыть. Это лучше, чем получить красную карточку и оставить команду одну.

Во времена игровой карьеры я тоже был темпераментным, мне нравилось биться. Когда я стал тренером, вел себя примерно как Симеоне, тоже кричал. Но я понял, что если не изменюсь, ничего хорошего из этого не получится.

И надо понимать, что 90 процентов твоих подсказок до игроков не доходит, тебя могут услышать только футболисты, бегающие по твоему флангу«, — сказал тренер “Аль-Зафры” из ОАЭ.