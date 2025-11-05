Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.69
X
4.64
П2
1.59
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.81
П2
5.80
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.36
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.50
П2
5.99
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.68
П2
1.36
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.92
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.05
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.28
X
5.20
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.36
П2
6.79
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.65
П2
2.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
9.00

Роналду о смерти новорожденного сына: «Это был сложный период, но я многое узнал, посмотрел на жизнь с другой точки зрения. Верю, что ничто не происходит просто так»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как смерть новорожденного сына повлияла на его семью.

Источник: Спортс"

В апреле 2022 года девушка португальского футболиста Джорджина Родригес должна была родить двойню, однако выжил только один ребенок — девочка.

— Ваша семья пережила очень грустный период: вы потеряли новорожденного сына. Такое событие может навредить отношениям или сделать их крепче. В вашем случае, похоже, они стали крепче. Вы это ощущаете?

— Я чувствую, что мы всегда поддерживаем друг друга. Иногда в отношениях бывают хорошие и плохие моменты, это часть пути. Но в этот период мы, наверное, укрепили наши отношения.

Со временем я узнал, что даже в худшие времена нужно дать событиям продолжаться. Нужно пытаться найти баланс между хорошими и плохими моментами, приводить ситуацию в стандартную точку.

Это был сложный период, но это хорошо, потому что я многое узнал, я посмотрел на жизнь с другой точки зрения. Моя дочь, которой сейчас 3 года, — королева семьи, она делает дом счастливым. Ничто не происходит просто так. Я верю в это. Мы счастливая семья, я этим горжусь, — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.