Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.00
П2
1.48
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.45
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.40
П2
5.99
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.68
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.92
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.05
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.70
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.20
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.56
П2
2.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.94
П2
9.50

Дзюба, Мусаев, Баста, Генич и другие поздравили Мусагалиева с победой в Кубке Медиалиги. Это первый трофей «Десятки» Азамата

Азамат Мусагалиев рассказал, кто из мира футбола и шоу-бизнеса поздравил его с победой в WINLINE Кубке Медиалиги.

Источник: Спортс"

«Десятка» Мусагалиева стала победителем турнира, в финале обыграв «СиндЕкат» (0:0, 3:1 Б). Этот трофей стал первым для клуба.

«Мурад Мусаев написал: “Поздравляю! Особенно приятно после всех трудностей стать чемпионом. Это только начало!”.

Супруга пишет: «Какой ты у меня молодец, горжусь тобой».

Артем Дзюба тоже поздравил: «Теперь надо выиграть основной турнир». Баста написал, Костя Генич.

Меня с днем рождения так не поздравляют! «- заявил основатель и президент ФК “10”.

Клуб Мусагалиева взял первый трофей — с девятой попытки! Впереди Кубок России.

Дублер Акинфеева, защитник, игравший против Месси на ЧМ. Кто привел клуб Мусагалиева к трофею.

