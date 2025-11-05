Саморано о словах Ямаля про «жульничающий» «Реал»: «Я никогда не слышал, чтобы такое говорил Месси, а он был лучшим в мире»

Напомним, на стриме медиафутбольной лиги Kings League 18-летний футболист заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».
«Реал Мадрид» — это команда с достоинством и культурой, и игроки, которые играют за «Мадрид», должны олицетворять это.
Я никогда не слышал, чтобы Месси говорил, что «Реал» жульничает, а он был лучшим в мире", — сказал Саморано в программе El Cafelito на El Chiringuito.
Саморано о Ямале: «Я бы не подписал его в “Реал”, он не воплощает дух клуба. Я взял бы Педри — он скромный и не говорит лишнего. У него душа “Мадрида”.