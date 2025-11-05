Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
1
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.90
П2
22.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Оренбург
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
6.73
X
2.03
П2
2.89
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.10
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.40
П2
1.36
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.18
П2
1.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.95
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.27
X
5.16
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
57.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.38
П2
7.02
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.91
П2
9.00

Саморано о словах Ямаля про «жульничающий» «Реал»: «Я никогда не слышал, чтобы такое говорил Месси, а он был лучшим в мире»

Бывший форвард «Реала» Иван Саморано отреагировал на слова вингера «Барселоны» Ламина Ямаля про мадридский клуб.

Источник: Спортс"

Напомним, на стриме медиафутбольной лиги Kings League 18-летний футболист заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».

«Реал Мадрид» — это команда с достоинством и культурой, и игроки, которые играют за «Мадрид», должны олицетворять это.

Я никогда не слышал, чтобы Месси говорил, что «Реал» жульничает, а он был лучшим в мире", — сказал Саморано в программе El Cafelito на El Chiringuito.

Саморано о Ямале: «Я бы не подписал его в “Реал”, он не воплощает дух клуба. Я взял бы Педри — он скромный и не говорит лишнего. У него душа “Мадрида”.