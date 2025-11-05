«Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи в Таганроге

ТАСС, 5 ноября. «Шахтер» из Донецкой Народной Республики достиг договоренности о проведении домашних матчей на «Форте-Арене» в Таганроге в ближайшие пять лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.
В кулуарах международного форума «Россия — спортивная держава» врио министра спорта и туризма Донецкой Народной Республики Евгений Ширшов рассказал ТАСС, что «Шахтер» готов выступать во Второй лиге под эгидой Футбольной национальной лиги на 90%.
«Сегодня был подписан договор о сотрудничестве сроком на пять лет между нашим стадионом “Форте-Арена” и футбольным клубом “Шахтер” из Донецка. “Шахтер” свои домашние матчи теперь будет проводить в Таганроге», — написала Камбулова.
Сразу после подписания соглашения прошел первый товарищеский матч между «Шахтером» и командой «Ростов-2», приуроченный ко Дню народного единства. «Ростов-2» победил со счетом 2:1.
В Леон — Второй лиге Б, где должен выступить «Шахтер», команды распределены по четырем группам согласно географическому принципу. Процедура аттестации для всех клубов, получивших право принять участие в сезоне-2026 Второй лиги Б, начнется в декабре текущего года и закончится в феврале 2026 года.