Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.06
П2
2.70
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
6.60
П2
64.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.10
П2
4.85
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.49
П2
1.34
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.18
П2
1.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.95
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.45
X
5.22
П2
1.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.44
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.91
П2
9.25
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

«Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи в Таганроге

Команда планирует выступать во Второй лиге Б.

Источник: https://vk.com/union_liga

ТАСС, 5 ноября. «Шахтер» из Донецкой Народной Республики достиг договоренности о проведении домашних матчей на «Форте-Арене» в Таганроге в ближайшие пять лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

В кулуарах международного форума «Россия — спортивная держава» врио министра спорта и туризма Донецкой Народной Республики Евгений Ширшов рассказал ТАСС, что «Шахтер» готов выступать во Второй лиге под эгидой Футбольной национальной лиги на 90%.

«Сегодня был подписан договор о сотрудничестве сроком на пять лет между нашим стадионом “Форте-Арена” и футбольным клубом “Шахтер” из Донецка. “Шахтер” свои домашние матчи теперь будет проводить в Таганроге», — написала Камбулова.

Сразу после подписания соглашения прошел первый товарищеский матч между «Шахтером» и командой «Ростов-2», приуроченный ко Дню народного единства. «Ростов-2» победил со счетом 2:1.

В Леон — Второй лиге Б, где должен выступить «Шахтер», команды распределены по четырем группам согласно географическому принципу. Процедура аттестации для всех клубов, получивших право принять участие в сезоне-2026 Второй лиги Б, начнется в декабре текущего года и закончится в феврале 2026 года.