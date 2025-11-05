«Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи в Таганроге

В Леон — Второй лиге Б, где должен выступить «Шахтер», команды распределены по четырем группам согласно географическому принципу. Процедура аттестации для всех клубов, получивших право принять участие в сезоне-2026 Второй лиги Б, начнется в декабре текущего года и закончится в феврале 2026 года.