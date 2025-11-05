Международная федерация футбола учредила Премию мира

«В условиях все более нестабильного и разобщенного мира крайне важно признать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится ради прекращения конфликтов и объединения людей в духе мира. Футбол выступает за мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества Премия мира ФИФА “Футбол объединяет мир” станет признанием огромных усилий тех, кто объединяет людей, даря надежду будущим поколениям», — заявил Инфантино.