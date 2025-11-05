У Глушенкова 8+5 в 11 матчах сезона за «Зенит»

Полузащитник сине-бело-голубых отдал ассист на Педро с углового флажка в матче с «Динамо» в ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3, второй тайм).
Ранее Глушенков отдал голевые передачи в матчах с «Динамо» (2:1) и «Локомотивом» (2:0) в Мир РПЛ. Всего в текущем сезоне на счету Глушенкова 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах за «Зенит».
Подробную статистику полузащитника можно найти здесь.
Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.Читать дальше