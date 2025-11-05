«Зенит» проиграл дома впервые с 2024 года

Команда Сергея Семака уступила «Динамо» в FONBET Кубке России — 1:3.
В последний раз до этого дня петербуржцы проигрывали на «Газпром Арене» 7 декабря 2024 года — «Акрону».
В следующий раз «Зенит» сыграет дома 30 ноября. Соперником станет «Рубин».
