Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.70
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
1
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
4.98
X
5.00
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.45
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
9.00
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

«Зенит» проиграл дома впервые с 2024 года

«Зенит» почти год не проигрывал на своем поле — до сегодняшнего дня.

Источник: Спортс"

Команда Сергея Семака уступила «Динамо» в FONBET Кубке России — 1:3.

В последний раз до этого дня петербуржцы проигрывали на «Газпром Арене» 7 декабря 2024 года — «Акрону».

В следующий раз «Зенит» сыграет дома 30 ноября. Соперником станет «Рубин».