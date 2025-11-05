Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.55
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.55
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
1
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
5.25
X
5.00
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.68
П2
5.97
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.10
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.00
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Дмитрий Булыкин: «Зарплаты легионеров далеки от реальности. К нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу это не помогает и приводит к неэффективному использованию бюджетных денег»

Дмитрий Булыкин согласен с Михаилом Дегтяревым насчет того, что легионеры зарабатывают слишком много.

Источник: Спортс"

— Мысли правильные. Зарплаты легионеров далеки от реальности. Как с этим бороться — вопрос к клубам. В нашей лиге нет потолка зарплат, но можно ввести бонусную систему, чтоб игроки получали средний оклад, а все остальное — в качестве премии. Например, помог команде выполнить задачу на сезон или сыграл 80% матчей. Много вариантов. При таких условиях у футболистов, в том числе и легионеров, появляется стимул и не пропадает мотивация.

А если мы урежем зарплаты без введения бонусной системы, это может ударить по уровню нашего футбола. Те же легионеры вряд ли согласятся ехать в Россию. Сейчас у нас есть качественные иностранцы, но есть и те, кто сидят на скамейке и получают хорошие деньги вне зависимости от выступления.

— Но РПЛ — при всем уважении — не английская Премьер-Лига. Как подписать легионера, не предложив ему высокую зарплату?

— Согласен. Но привлекать нужно грамотно, а не так, что дали высокий оклад, а он сидит в запасе.

Другое дело, что к нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу российскому это не помогает, зато приводит к неэффективному использованию бюджетных денег. Поэтому, повторюсь, платить надо только за результаты на поле. Средняя зарплата и бонусы, — сказал бывший форвард сборной России.