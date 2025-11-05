Дмитрий Булыкин: «Зарплаты легионеров далеки от реальности. К нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу это не помогает и приводит к неэффективному использованию бюджетных денег»

— Мысли правильные. Зарплаты легионеров далеки от реальности. Как с этим бороться — вопрос к клубам. В нашей лиге нет потолка зарплат, но можно ввести бонусную систему, чтоб игроки получали средний оклад, а все остальное — в качестве премии. Например, помог команде выполнить задачу на сезон или сыграл 80% матчей. Много вариантов. При таких условиях у футболистов, в том числе и легионеров, появляется стимул и не пропадает мотивация.
А если мы урежем зарплаты без введения бонусной системы, это может ударить по уровню нашего футбола. Те же легионеры вряд ли согласятся ехать в Россию. Сейчас у нас есть качественные иностранцы, но есть и те, кто сидят на скамейке и получают хорошие деньги вне зависимости от выступления.
— Но РПЛ — при всем уважении — не английская Премьер-Лига. Как подписать легионера, не предложив ему высокую зарплату?
— Согласен. Но привлекать нужно грамотно, а не так, что дали высокий оклад, а он сидит в запасе.
Другое дело, что к нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу российскому это не помогает, зато приводит к неэффективному использованию бюджетных денег. Поэтому, повторюсь, платить надо только за результаты на поле. Средняя зарплата и бонусы, — сказал бывший форвард сборной России.