Дмитрий Булыкин: «Зарплаты легионеров далеки от реальности. К нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу это не помогает и приводит к неэффективному использованию бюджетных денег»

— Мысли правильные. Зарплаты легионеров далеки от реальности. Как с этим бороться — вопрос к клубам. В нашей лиге нет потолка зарплат, но можно ввести бонусную систему, чтоб игроки получали средний оклад, а все остальное — в качестве премии. Например, помог команде выполнить задачу на сезон или сыграл 80% матчей. Много вариантов. При таких условиях у футболистов, в том числе и легионеров, появляется стимул и не пропадает мотивация.