Карпин уверен, что «расслабона» в ответной игре с «Зенитом» не будет: «Издеваетесь? Думаете, кто‑то с “Зенитом” может расслабиться? Ему по силам отыграть два мяча в матче с&

— Хороший матч, достойный. Еще и счет достойный. Дело даже не в нем. Даже если бы вничью сыграли, то претензий точно ни к кому бы не было.
— Такой результат дает серьезное преимущество в ответной игре. Как игроков мотивировать и не дать им расслабиться в ответном матче?
— Вы издеваетесь? Играя с «Зенитом», вы думаете, что кто‑то может расслабиться? Неважно, какой счет. Он не 8:0 и не 10:0. «Зениту» по силам отыграть два мяча в матче с любой командой. Поэтому расслабона точно никакого не будет.
— Что случилось с Маухубом и Осипенко?
— Это больше всего заботит и напрягает после игры. У Маухуба травма плеча — непонятно, на сколько он выбыл. У Осипенко сотрясение из‑за стыка. Через два дня игра с «Акроном» в РПЛ, это прилично напрягает. И так у нас не все хорошо с обоймой, а сейчас еще, возможно, выпадут [игроки], — отметил главный тренер «Динамо».