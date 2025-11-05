Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
4.18
X
3.45
П2
2.05
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.50
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.15
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
7.86
П2
18.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.20
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Карпин уверен, что «расслабона» в ответной игре с «Зенитом» не будет: «Издеваетесь? Думаете, кто‑то с “Зенитом” может расслабиться? Ему по силам отыграть два мяча в матче с&

Валерий Карпин доволен победой над «Зенитом» (3:1) в плей-офф FONBET Кубка России.

Источник: Спортс"

— Хороший матч, достойный. Еще и счет достойный. Дело даже не в нем. Даже если бы вничью сыграли, то претензий точно ни к кому бы не было.

— Такой результат дает серьезное преимущество в ответной игре. Как игроков мотивировать и не дать им расслабиться в ответном матче?

— Вы издеваетесь? Играя с «Зенитом», вы думаете, что кто‑то может расслабиться? Неважно, какой счет. Он не 8:0 и не 10:0. «Зениту» по силам отыграть два мяча в матче с любой командой. Поэтому расслабона точно никакого не будет.

— Что случилось с Маухубом и Осипенко?

— Это больше всего заботит и напрягает после игры. У Маухуба травма плеча — непонятно, на сколько он выбыл. У Осипенко сотрясение из‑за стыка. Через два дня игра с «Акроном» в РПЛ, это прилично напрягает. И так у нас не все хорошо с обоймой, а сейчас еще, возможно, выпадут [игроки], — отметил главный тренер «Динамо».

