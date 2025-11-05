Карпин уверен, что «расслабона» в ответной игре с «Зенитом» не будет: «Издеваетесь? Думаете, кто‑то с “Зенитом” может расслабиться? Ему по силам отыграть два мяча в матче с&

— Это больше всего заботит и напрягает после игры. У Маухуба травма плеча — непонятно, на сколько он выбыл. У Осипенко сотрясение из‑за стыка. Через два дня игра с «Акроном» в РПЛ, это прилично напрягает. И так у нас не все хорошо с обоймой, а сейчас еще, возможно, выпадут [игроки], — отметил главный тренер «Динамо».