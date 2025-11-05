Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.50
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.10
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.31
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Экс-арбитр Лапочкин согласен с пенальти против ЦСКА: «Агаларов сыграл в мяч, а Кармо бьет его снизу по ноге. Фол по неосторожности»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин согласился с решением назначить пенальти в пользу «Динамо» Махачкала в матче с ЦСКА.

Источник: Спортс"

Махачкалинцы победили в первом матче ¼ финала FONBET Кубка России со счетом 1:0.

На 2-й добавленной минуте полузащитник армейцев Энрике Кармо в своей штрафной площади снизу задел вытянутую ногу Гамида Агаларова, пытаясь дотянуться до мяча. Форвард махачкалинцев упал на газон.

Главный судья Иван Сараев после изучения видеоповтора решил, что Кармо сфолил на Агаларове.

"Тут все просто, самое главное то, кто сыграл в мяч.

Мы видим, идет подача, Агаларов сыграл в мяч, а защитник по неосторожности бьет его снизу по ноге. У Агаларова нога опускается естественным образом после того, как он сыграл в мяч.

Он не должен на одной ноге стоять, а защитник махнул и не попал по мячу. Фол по неосторожности и пенальти", — сказал Лапочкин.