«Эрлинг Великий». Фанаты «Боруссии» вывесили баннер с Холандом в шлеме викинга на матче с «Ман Сити»

«Манчестер Сити» принимает дортмундскую «Боруссию» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0, первый тайм). Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Болельщики дортмундцев вывесили на трибуне «Этихада» баннер с изображением Холанда, выступавшего за «Боруссию» с 2020 по 2022 год, в шлеме викинга и надписью «Эрлинг Великий».
Скриншот: кадр из трансляции.