Семак об 1:3 с «Динамо»: «Первый тайм “Зенит” сыграл ниже своих возможностей. Во втором были голевые моменты, но много ошибались в обороне и пропустили»

— Настоящий кубковый матч. Понятно, что он двухраундовый, тем не менее накал и эмоции сегодня присутствовали.
Первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей. Особенно это касается создания голевых моментов.
Во втором тайме в этом компоненте лучше играли. Были голевые моменты, но не забили и в обороне показали не самую лучшую игру. Много ошибались и пропустили мячи.
— Довольны ли вы игрой Александра Соболева? Вы его не меняли до последнего.
— По движению и старанию он сегодня провел неплохой матч, — сказал Семак.