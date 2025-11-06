Бартон выступил в суде по делу об оскорблениях экс-футболисток и телеведущего. Он списал все на «черный юмор» и заявил, что его «отменили»: «Стало ясно, что не смогу работать

Джоуи считает, что за его слова об экс-футболистках он был «отменен»: «Меня выжили из этой сферы из-за моих заявлений про влиятельность женщин в мужском футболе. Я уже много лет веду страницы в соцсетях, поэтому понял, что мне нужно заявлять о себе в сети и создавать шоу, контент. Я был знаменит или печально известен с юности. У меня уже были миллионы подписчиков, и я запустил подкаст, потому что было ясно, что у меня не будет возможности работать в футболе после моих заявлений».