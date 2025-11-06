Тренер «Карабаха» Гурбанов про 2:2 с «Челси»: «Успешный результат, наши футболисты сыграли по-азербайджански, мужественно. Постараемся максимально использовать шанс пройти дальше»

"Поздравляю наших болельщиков. Впереди наш Праздник Победы. Мы считаем эту ничью успешным результатом и особенно хочу отметить борьбу наших футболистов. Они сыграли по-азербайджански, мужественно.
Впервые взяли очки у английского клуба. Сегодня мы могли остаться и без очков. Впереди нас ждут сложные матчи. «Карабах» уже обладает большим опытом. Хотя в составе есть игроки, ранее не игравшие в еврокубках, у меня была тревога при выходе в групповую стадию, так как могли плохо выступить против больших команд.
Слава Богу, у нас боеспособная команда, мы верим друг в друга и показываем хорошие результаты. Когда желание идет от сердца, и результаты бывают успешными. У нас есть шанс пройти дальше, и мы постараемся использовать его максимально", — заявил Гурбан Гурбанов.