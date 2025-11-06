Ричмонд
Матч-центр
Семак про 1:3 с «Динамо»: «Ни качественной игры, ни результата, грубо ошибались в обороне. Но можно вылететь и все равно выиграть Кубок — регламент позволяет»

Сергей Семак недоволен игрой «Зенита» против «Динамо» (1:3) в плей-офф FONBET Кубка России.

Источник: Спортс"

— К сожалению, не смогли сегодня порадовать наших болельщиков ни качественной игрой, ни результатом. По первому тайму — думаю, сыграли невыразительно, в атаке практически ничего не смогли создать, только после фланговых передач и стандартных положений.

Во втором тайме в атакующем плане прибавили, были хорошие моменты, но не смогли забить. А в обороне сегодня слишком много грубо ошибались, чем соперник и воспользовался.

— Касаемо ответной игры: насколько Кубок России вообще для вас в приоритете и будете ли вы выставлять максимально сильный состав в ответной игре?

— Вы видите, судя по составам команд, которые играют в Кубке, ни для одной из них Кубок не является приоритетом. Он, конечно, важен, но если сравнивать с чемпионатом, то ни один из клубов не играл сильнейшим составом. Это говорит само за себя, наверное.

Регламент позволяет и пройти по верхней сетке, и, проиграв, вылететь и там пройти. Достаточно странно, когда команда может проиграть и при этом все равно выиграть Кубок России. Но, опять же, регламент — есть регламент. Мы играем все равно. Естественно, будем стараться победить в следующем матче. Ничего невозможного нет. Тяжело — это не значит невозможно. А там посмотрим.

В любом случае — независимо от результата — в весенней части мы будем продолжать борьбу за Кубок России, — сказал главный тренер «Зенита».