Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

У «Кайрата» 3 поражения и ничья в общем этапе ЛЧ

«Кайрат» набрал одно очко в 4 турах общего этапа Лиги чемпионов.

Сегодня казахстанская команда уступла «Интеру» на выезде со счетом 1:2.

В общем этапе ЛЧ «Кайрат» проиграл 3 из 4 матчей и сыграл вничью с «Пафосом» (0:0). Общий счет — 11:2.

«Кайрат» занимает 34-е место в таблице, набрав 1 очко.