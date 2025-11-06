Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Гвардиола про 4:1 с «Боруссией»: «Первые 15 минут “Сити” не понимал, где находится, дортмундцы в ЛЧ всегда топ-команда. Рад за Холанда, всякий раз мне говорят, что он побил новый рекорд»

«Надо учитывать, что мы играли всего два дня назад, а “Боруссия” в Лиге чемпионов — это всегда топ-команда. Первые 15 минут мы не понимали, где находимся, но после этого один или два раза очень долго владели мячом, ломали их линии и получали возможности для рывков — так уже получше.

Источник: Спортс"

Когда «Боруссия» забила, было тяжело минут 10−15, потому что она отправляла в атаку 6−7 человек. Но после выхода Рубена Диаша мы перестроились на игру в пять защитников и сумели хорошо провести концовку.

Мои комплименты футболистам, я очень сильно их уважаю за то, что мы сейчас в хорошем положении. Возможно, если мы обыграем «Байер» еще несколько соперников, то сможем завершить этап в топ-8.

Я не знал, что Эрлинг Холанд побил рекорд (норвежец первым в ЛЧ забил в пяти матчах подряд в составе трех клубов — Спортс«). Всякий раз, когда я выхожу к прессе, вы мне рассказываете, что он побил очередной рекорд. Я рад за него, он этого заслуживает. Чем больше рядом с ним будет хороших игроков, тем проще ему будет. Хорошие футболисты повышают потенциал каждого из нас», — отметил главный тренер «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.

«Эрлинг Великий». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер с Холандом в шлеме викинга на матче с «Боруссией».