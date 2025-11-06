Гвардиола про 4:1 с «Боруссией»: «Первые 15 минут “Сити” не понимал, где находится, дортмундцы в ЛЧ всегда топ-команда. Рад за Холанда, всякий раз мне говорят, что он побил новый рекорд»

Когда «Боруссия» забила, было тяжело минут 10−15, потому что она отправляла в атаку 6−7 человек. Но после выхода Рубена Диаша мы перестроились на игру в пять защитников и сумели хорошо провести концовку.
Мои комплименты футболистам, я очень сильно их уважаю за то, что мы сейчас в хорошем положении. Возможно, если мы обыграем «Байер» еще несколько соперников, то сможем завершить этап в топ-8.
Я не знал, что Эрлинг Холанд побил рекорд (норвежец первым в ЛЧ забил в пяти матчах подряд в составе трех клубов — Спортс«). Всякий раз, когда я выхожу к прессе, вы мне рассказываете, что он побил очередной рекорд. Я рад за него, он этого заслуживает. Чем больше рядом с ним будет хороших игроков, тем проще ему будет. Хорошие футболисты повышают потенциал каждого из нас», — отметил главный тренер «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.
«Эрлинг Великий». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер с Холандом в шлеме викинга на матче с «Боруссией».