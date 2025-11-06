Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Уразбахтин про 1:2 от «Интера»: «Кайрат» может вписать такой матч в историю — игра развивалась по моим указаниям. Мы движемся в правильном направлении и уверены в победах"

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

— Мы играли против фантастического соперника, прошлогоднего финалиста. Мы знали их силу, поэтому старались сделать все, что в наших силах.

Я благодарен ребятам. Игра развивалась по моим указаниям. Да, мы допускали ошибки, но такую игру мы можем вписать в историю.

Благодаря таким матчам мы можем смотреть в будущее. Для нас было невероятным сюрпризом увидеть столько болельщиков, и я благодарен им.

— Можете ли вы подтвердить, что ваша команда прибавила в Лиге чемпионов?

— Да, я это вижу и говорю своей команде. Мы сыграли три матча против трех топ-клубов.

Мы очень разочарованы тем, что не смогли реализовать наше численное превосходство в матче с «Пафосом» — возможно, из-за недостатка опыта выступлений в еврокубках.

Играя против топ-команд, ты играешь на пределе своих возможностей, и именно поэтому прогрессируешь. Мы движемся в правильном направлении и уверены в победах.

Нам нужно стабильно участвовать в этих турнирах, потому что это способствует развитию нашего клуба, — сказал Рафаэль Уразбахтин.