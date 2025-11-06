Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Моуринью о 0:1 от «Байера»: «Лучшая команда проиграла. “Бенфика” выиграла бы 9 из 10 таких матчей. Высокое качество игры с нашей стороны»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения от «Байера» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Бенфика» сделала все, кроме гола. Лучшая команда проиграла. Команда, которая создавала моменты, проиграла.

Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. В этом матче мы фантастическим образом начали атаки, а также проконтролировали несколько контратак соперника. Это было высокое качество игры с нашей стороны.

Мы пробили в штангу, били в голкипера, не реализовали моменты. Мы пытались переиграть их вратаря, но не преуспели в этой важной части матча.

У меня есть вера в будущее. Нужно продолжать играть так же. Если мы будем играть так же, то будем побеждать. Мы проиграли этот матч, но если бы сыграли 10 раз, то выиграли бы в 9 случаях.

Будет сложно выйти в следующий раунд турнира, но если продолжим так же развиваться в нашей игре, то сможем забивать голы", — заявил Жозе Моуринью.

