Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Тренер «Брюгге» про 3:3: «Строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. “Барса” использует высокий прессинг — мы хорошо воспользовались пространством»

Главный тренер «Брюгге» Ники Хайен высказался по итогам матча против «Барселоны» (3:3) в групповом этапе Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Мы строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. “Барселона” владеет мячом 60−70 процентов времени.

В контрпрессинге и высоком прессинге они стараются доставить проблемы сопернику. Мы надеялись, что именно здесь получим свободное пространство, и хорошо им воспользовались.

Три гола «Барселоне» — мы можем быть довольны.

Мы почти всегда придерживаемся своей философии. Нужно расставить игроков на нужные позиции, посмотреть, как они реализуют план на игру. Затем каждый должен выложиться. Вингеры блестяще справились, ведь им приходилось больше обороняться. Они поддерживали крайних защитников, но все равно вносили свой вклад в игру. Приятно это видеть", — сказал Ники Хайен.

«Барса» чудом выжила: 3:3 с «Брюгге». За высокую оборону наказали все 3 раза.