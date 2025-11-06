Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Де Йонг после 3:3 с «Брюгге»: «Барсе» нужно оставить позади прошлый сезон — мы не были лучшей командой в Европе, не выиграли ЛЧ. Нам надо играть лучше"

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением после ничьей в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3).

Источник: Спортс"

"Мы должны были победить в этом матче. Безусловно, при этом нам нужно играть гораздо лучше. Есть вещи, которые нуждаются в корректировке. Мы работаем над этим, но не всегда переносим это на поле.

Нам нужно оставить позади прошлый сезон. В нем мы не были лучшей командой в Европе. Это не то, на чем мы должны зацикливаться — нам нужно прибавлять. Мы не выиграли Лигу чемпионов и пропустили слишком много голов. Нам нужно совершенствоваться", — сказал Френки де Йонг.

«Барса» чудом выжила: 3:3 с «Брюгге». За высокую оборону наказали все 3 раза.