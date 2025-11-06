Касабулат про 1:2 от «Интера»: «Команда, которую можно было обыгрывать. “Кайрат” вышел на поле с мыслью, чо может победить»

"Игра была очень сложной. Мы играли против очень опытной команды. Выполнили все, что сказал тренер.
Матч получился хорошим, но, конечно, хотелось сыграть вничью. Мы верили в свои силы и выходили на поле с мыслью, что можем победить. Это была команда, которую можно было обыгрывать.
После первого тайма тренер немного нас пожурил — много теряли мяч, проигрывали в единоборствах. Но мы прибавляем, набираемся опыта.
Впереди еще четыре игры, и мы верим в себя. Дай Бог возьмем еще очки", — сказал Дамир Касабулат.
