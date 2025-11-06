Ричмонд
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив

П1
2.03
X
3.65
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X

Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X

Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X

Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X

Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X

Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X

Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X

Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X

Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X

Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X


Касабулат про 1:2 от «Интера»: «Команда, которую можно было обыгрывать. “Кайрат” вышел на поле с мыслью, чо может победить»

Опорный полузащитник «Кайрата» Дамир Касабулат прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Игра была очень сложной. Мы играли против очень опытной команды. Выполнили все, что сказал тренер.

Матч получился хорошим, но, конечно, хотелось сыграть вничью. Мы верили в свои силы и выходили на поле с мыслью, что можем победить. Это была команда, которую можно было обыгрывать.

После первого тайма тренер немного нас пожурил — много теряли мяч, проигрывали в единоборствах. Но мы прибавляем, набираемся опыта.

Впереди еще четыре игры, и мы верим в себя. Дай Бог возьмем еще очки", — сказал Дамир Касабулат.

