Директор «Зенита»: «Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты»

Заместитель председателя правления, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался о возможном влиянии возвращения пива на футбольные стадионы.

Источник: Спортс"

«Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей для аудитории и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты деятельности футбольных клубов», — сказал Максим Погорелов.