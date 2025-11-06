Мостовой про 900 голов Овечкина: «Слежу за НХЛ. Говорят, что 300−400 шайб — фантастическое достижение. А здесь 900, уму непостижимо»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.59
П2
6.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.35
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.34
П2
4.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.58
X
4.36
П2
1.63
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.06
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.04
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.65
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.25
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.30
П2
4.96
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.12
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.34
П2
5.84
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.11
П2
6.17
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.17
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.17
П2
4.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.70
П2
6.88
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.10
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.03
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.00
П2
3.62
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.00
П2
1.34
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.37
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
4.50

Мостовой про 900 голов Овечкина: «Слежу за НХЛ. Говорят, что 300−400 шайб — фантастическое достижение. А здесь 900, уму непостижимо»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

Источник: Спортс"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал это достижение.

— Бесполезно чему-то удивляться, потому что Саша уже превзошел рекорд Уэйна Гретцки, который называли вечным. Уже придется придумать какое-то новое выражение вместо «вечный рекорд».

Никто не сомневался, что он будет еще устанавливать достижения. Каждая шайба, заброшенная им — это очередной рекорд, который много лет не будет побит. То, что он делает, — фантастика.

Я постоянно слежу за хоккеем, за НХЛ и слышу, что кто-то забросил 300, 400 шайб, и говорят, что это фантастическое достижение. А здесь 900! Это же уму непостижимо!

— Овечкину осталось побить еще один рекорд Гретцки по голам в регулярке и в плей-офф. До него осталось забросить 39 шайб.

— Забросит так забросит, не забросит — ничего страшного. Он уже установил все возможные рекорды. Фантастика! — сказал Мостовой.

Дегтярев о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Великий хоккеист и русский человек, который этим гордится. Входит в Putin Team, как и все мы — это важно».

