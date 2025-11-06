Мостовой про 900 голов Овечкина: «Слежу за НХЛ. Говорят, что 300−400 шайб — фантастическое достижение. А здесь 900, уму непостижимо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал это достижение.
— Бесполезно чему-то удивляться, потому что Саша уже превзошел рекорд Уэйна Гретцки, который называли вечным. Уже придется придумать какое-то новое выражение вместо «вечный рекорд».
Никто не сомневался, что он будет еще устанавливать достижения. Каждая шайба, заброшенная им — это очередной рекорд, который много лет не будет побит. То, что он делает, — фантастика.
Я постоянно слежу за хоккеем, за НХЛ и слышу, что кто-то забросил 300, 400 шайб, и говорят, что это фантастическое достижение. А здесь 900! Это же уму непостижимо!
— Овечкину осталось побить еще один рекорд Гретцки по голам в регулярке и в плей-офф. До него осталось забросить 39 шайб.
— Забросит так забросит, не забросит — ничего страшного. Он уже установил все возможные рекорды. Фантастика! — сказал Мостовой.
Дегтярев о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Великий хоккеист и русский человек, который этим гордится. Входит в Putin Team, как и все мы — это важно».