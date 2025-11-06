Роналду о ЧМ: «Не мечтаю о победе. Говорят: Криштиану станет величайшим, если выиграет — у меня уже 3 трофея с Португалией. До Месси у Аргентины было 2 победы, для такой сборной это неудивитель

— Есть ли у тебя в голове сценарий, при котором ты можешь забить свой тысячный гол на чемпионате мира в следующем году?
— Нет, я об этом не думаю. Возможно, мой ответ тебя удивит. Если бы ты спросил, мечтаю ли я выиграть чемпионат мира — нет, не мечтаю.
— Правда?
— Да. Победить на чемпионате мира? Это не изменит мое имя в истории футбола. Не буду лгать — я просто стараюсь наслаждаться моментом. Со временем я понял, что именно момент — самое важное, что у нас есть. Люди говорят: Криштиану станет величайшим, если выиграет чемпионат мира. Я не согласен. Я уже выиграл три трофея с Португалией.
— Я верю, что ты величайший футболист всех времен.
— Спасибо.
— Но ты ведь знаешь, что этот спор все еще не утихает? Многие говорят, что Месси лучше. А я считаю, что Месси даже не лучший аргентинец — Марадона был сильнее.
— Сколько чемпионатов мира Аргентина выиграла до Месси? Сколько? Не знаю… Два? Да, два. Но для таких стран это нормально — они привыкли побеждать в больших турнирах. Если Бразилия выиграет чемпионат мира, кого это удивит? Никого.
А вот если Португалия возьмет трофей — что, в принципе, возможно — это будет шок для всего мира. Но лично я не думаю об этом в таком ключе. Конечно, когда ты играешь, ты хочешь побеждать. Но, если быть честным, я не собираюсь менять свой взгляд на вещи и на футбол, — сказал в интервью Пирсу Моргану форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.