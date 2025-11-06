Криштиану Роналду: «Саудовская лига намного лучше португальской, в Испании мне было легче забивать. Лига 1 — это только “ПСЖ”. АПЛ — номер один, я забивал бы столько же там»

"Год за годом, год за годом я забиваю больше. Даже в неудачный год я забивал 25 голов. Если бы я сейчас играл в топ-команде Премьер-лиги, я бы забил столько же. Мне не нужно высказываться, потому что они могут говорить что угодно. Но цифры, они не лгут.
И они не могут говорить: «Саудовская лига». Они никогда здесь не были, они здесь не играют. Они не знают, что такое бегать при температуре + 40, не знают. И я все еще продолжаю.
И я повторю: саудовская лига намного лучше, чем португальская. Очевидно, французская лига — это только «ПСЖ». Премьер-лига хороша, конечно, она номер один.
И они должны считать голы, чтобы быть лучшим бомбардиром, получить «Золотой мяч». Почему они не считают саудовскую лигу? Почему? Посмотрите, сколько у нас в лиге топ-игроков. Спросите других игроков, хороша ли лига. Я играл везде — мне было легче забивать в Испании, чем в Саудовской Аравии«, — сказал в интервью Пирсу Моргану форвард “Аль-Насра” и сборной Португалии.