Криштиану Роналду: «Саудовская лига намного лучше португальской, в Испании мне было легче забивать. Лига 1 — это только “ПСЖ”. АПЛ — номер один, я забивал бы столько же там»

"Год за годом, год за годом я забиваю больше. Даже в неудачный год я забивал 25 голов. Если бы я сейчас играл в топ-команде Премьер-лиги, я бы забил столько же. Мне не нужно высказываться, потому что они могут говорить что угодно. Но цифры, они не лгут.