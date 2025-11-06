Криштиану Роналду: «Саудовская лига намного лучше португальской, в Испании мне было легче забивать. Лига 1 — это только “ПСЖ”. АПЛ — номер один, я забивал бы столько же там»

Ричмонд
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.40
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.67
П2
6.35
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.35
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.42
П2
2.71
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.34
П2
4.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.99
X
4.41
П2
1.57
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.91
X
4.26
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.65
П2
3.06
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.60
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.90
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.49
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.96
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.67
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.19
П2
5.01
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.34
П2
5.84
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.11
П2
6.17
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.25
П2
1.62
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.17
П2
4.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.80
П2
7.42
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.11
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.90
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.70
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.60
П2
4.05

Криштиану Роналду: «Саудовская лига намного лучше португальской, в Испании мне было легче забивать. Лига 1 — это только “ПСЖ”. АПЛ — номер один, я забивал бы столько же там»

Криштиану Роналду высоко оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

"Год за годом, год за годом я забиваю больше. Даже в неудачный год я забивал 25 голов. Если бы я сейчас играл в топ-команде Премьер-лиги, я бы забил столько же. Мне не нужно высказываться, потому что они могут говорить что угодно. Но цифры, они не лгут.

И они не могут говорить: «Саудовская лига». Они никогда здесь не были, они здесь не играют. Они не знают, что такое бегать при температуре + 40, не знают. И я все еще продолжаю.

И я повторю: саудовская лига намного лучше, чем португальская. Очевидно, французская лига — это только «ПСЖ». Премьер-лига хороша, конечно, она номер один.

И они должны считать голы, чтобы быть лучшим бомбардиром, получить «Золотой мяч». Почему они не считают саудовскую лигу? Почему? Посмотрите, сколько у нас в лиге топ-игроков. Спросите других игроков, хороша ли лига. Я играл везде — мне было легче забивать в Испании, чем в Саудовской Аравии«, — сказал в интервью Пирсу Моргану форвард “Аль-Насра” и сборной Португалии.