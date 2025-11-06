Роналду о Бекхэме: «У него красивое лицо, остальное нормально. Я идеален, внешность — это все вместе»

— Ты считаешь, что выглядишь лучше Дэвида Бекхэма? Ты красивее?
— Зависит от обстоятельств. Потому что для меня внешность — это не только лицо. Внешность — это все вместе. Представь меня, но не Криштиану, а обычного парня. В красных плавках на Копакабане (пляж в Рио-де-Жанейро — Спортс«“), пьющего кокосовую воду. Думаешь, у меня не будет шанса?
— Ты и Бекхэм. Вы идете по Копакабане, скажем, минут 10. Кто привлекает больше всего внимания?
— Мы не знамениты?
— Не знамениты. Только тело.
— Я, 100%. Да ладно тебе, Пирс.
— Никто не будет смотреть на Бекхэма.
— Да ладно, да ладно. Он это знает. У него красивое лицо, остальное нормально. Я не нормальный, я идеален (смеется).
Он парень, который мне нравится. Он хорошо говорит. Он мне нравится, нравится, — сказал в интервью Пирсу Моргану форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.