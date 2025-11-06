Роналду о Трампе: «Он мне нравится, один из тех, кто способен изменить мир. Именно это — моя главная цель. Надеюсь встретиться с ним однажды»

"Он один из тех людей, кто способен изменить мир или, по крайней мере, помочь его изменить. И именно это — моя главная цель. Один из самых значимых людей, конечно же, президент США. Он входит в число тех, с кем я очень хотел бы встретиться.
Надеюсь, однажды у меня появится такая возможность — осуществить это и сказать ему лично, что он один из тех, с кем я мечтаю спокойно посидеть и поговорить — здесь или в США, где угодно. Он мне действительно нравится.
Я считаю, что он человек, который способен добиваться реальных перемен, и мне нравятся такие люди. Он, возможно, не знает, но между нами есть кое-что общее — нечто, что нас объединяет, — сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.