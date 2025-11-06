Маркиньос после 3:1 с «Локо»: «Спартак» — великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре. Меньше празднований, больше работы"

Красно-белые обыграли железнодорожников (3:1) в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка. Маркиньос отметился голом.
— На фоне последнего поражения «Спартака» в чемпионате что значит эта победа?
— Важная победа для нашей уверенности. Мы знаем, над чем нужно работать и что улучшать. Меньше празднований, больше работы.
Отмечу бойцовский характер команды, то, как мы все бились. Нужно также работать в следующих матчах, не терять фокус.
«Спартак» — великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре, — сказал Маркиньос.
Ответный матч состоится 26 ноября на стадионе «Локомотива».