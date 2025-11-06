Маркиньос после 3:1 с «Локо»: «Спартак» — великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре. Меньше празднований, больше работы"

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Маккаби
0
П1
1.22
X
7.10
П2
13.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
0
:
Лион
0
П1
1.65
X
4.20
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
П1
1.40
X
4.60
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
0
:
Генк
0
П1
1.68
X
4.05
П2
5.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
0
:
Лудогорец
0
П1
1.63
X
4.00
П2
5.75
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Янг Бойз
0
П1
1.43
X
8.00
П2
18.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
П1
3.55
X
3.45
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
0
П1
5.75
X
4.06
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
П1
1.80
X
4.10
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
АЗ
0
П1
1.38
X
6.00
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
0
:
Зриньски
0
П1
1.63
X
3.90
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хеккен
0
:
Страсбур
0
П1
3.05
X
3.85
П2
2.28
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
0
:
Омония
0
П1
1.75
X
4.26
П2
4.26
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
0
:
Риека
0
П1
6.75
X
4.20
П2
1.42
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Лех
0
П1
1.49
X
4.30
П2
6.90
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
0
П1
1.75
X
3.60
П2
5.27
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шкендия
0
:
Ягеллония
0
П1
4.10
X
3.75
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
0
П1
1.82
X
3.70
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
Маркиньос после 3:1 с «Локо»: «Спартак» — великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре. Меньше празднований, больше работы"

Нападающий «Спартака» Маркиньос оценил победу над «Локомотивом» в Фонбет Кубке России.

Источник: Спортс"

Красно-белые обыграли железнодорожников (3:1) в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка. Маркиньос отметился голом.

— На фоне последнего поражения «Спартака» в чемпионате что значит эта победа?

— Важная победа для нашей уверенности. Мы знаем, над чем нужно работать и что улучшать. Меньше празднований, больше работы.

Отмечу бойцовский характер команды, то, как мы все бились. Нужно также работать в следующих матчах, не терять фокус.

«Спартак» — великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре, — сказал Маркиньос.

Ответный матч состоится 26 ноября на стадионе «Локомотива».