Кин о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Не обязательно желать ему удачи в “Реале”, но ненавидеть — бессмысленно. В последний год он не клялся в любви к кл

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.31
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.21
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
0
:
Генк
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.15
П2
4.85
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
0
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.29
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.36
П2
7.15
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.23
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.11
П2
1.66
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.22
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.20
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хеккен
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.91
П2
2.24
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
0
:
Омония
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.39
П2
4.36
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.65
П2
1.32
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.77
П2
7.03
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.88
П2
5.51
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шкендия
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.82
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.70
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.67
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.00
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Кин о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Не обязательно желать ему удачи в “Реале”, но ненавидеть — бессмысленно. В последний год он не клялся в любви к кл

Бывший полузащитник «МЮ» Рой Кин критически высказался о болельщиках «Ливерпуля», освиставших Трента Александер-Арнолда на «Энфилде». Напомним, фанаты «красных» освистывали своего бывшего защитника во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

Источник: Спортс"

«Репутация болельщиков “Ливерпуля” всегда была в их верности и особом классе. Но если парень отдал клубу столько лет, его контракт просто закончился — и вы все равно его освистываете… Это, мягко говоря, странно.

Я не говорю, что надо аплодировать ему за уход, но зачем тратить энергию на то, чтобы освистать местного парня, который провел 260−270 матчей и оставил отличную статистику?

Не обязательно желать ему удачи в «Реале», но и ненавидеть его за это тоже бессмысленно. Фанаты «Ливерпуля» любят говорить, что у них есть класс. Так вот, им стоит посмотреть на себя со стороны.

Главное в том, что за последний год-два он не говорил лишнего. Не говорил: «Я хочу остаться навсегда». Просто молчал — и иногда это лучшее решение. Сколько раз мы видим игроков, которые клянутся в любви к клубу, а потом уходят? Он же вел себя сдержанно и достойно", — заявил Кин в подкасте Stick to Football.