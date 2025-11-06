Кин о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Не обязательно желать ему удачи в “Реале”, но ненавидеть — бессмысленно. В последний год он не клялся в любви к кл

Бывший полузащитник «МЮ» Рой Кин критически высказался о болельщиках «Ливерпуля», освиставших Трента Александер-Арнолда на «Энфилде». Напомним, фанаты «красных» освистывали своего бывшего защитника во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).
«Репутация болельщиков “Ливерпуля” всегда была в их верности и особом классе. Но если парень отдал клубу столько лет, его контракт просто закончился — и вы все равно его освистываете… Это, мягко говоря, странно.
Я не говорю, что надо аплодировать ему за уход, но зачем тратить энергию на то, чтобы освистать местного парня, который провел 260−270 матчей и оставил отличную статистику?
Не обязательно желать ему удачи в «Реале», но и ненавидеть его за это тоже бессмысленно. Фанаты «Ливерпуля» любят говорить, что у них есть класс. Так вот, им стоит посмотреть на себя со стороны.
Главное в том, что за последний год-два он не говорил лишнего. Не говорил: «Я хочу остаться навсегда». Просто молчал — и иногда это лучшее решение. Сколько раз мы видим игроков, которые клянутся в любви к клубу, а потом уходят? Он же вел себя сдержанно и достойно", — заявил Кин в подкасте Stick to Football.