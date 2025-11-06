Роналду о популярности: «Я знал, что стану звездой, но быть таким знаменитым не хотел никогда. Это скучно, поверьте мне»

— Ты когда-нибудь был где-нибудь, где тебя никто не узнавал?
— 20 лет назад? Да. Но не сейчас, сейчас уже нет.
— Тебе это нравится?
— Нет. Все так, как есть. Скучно, поверьте мне. Это слишком. Я бы не хотел быть таким знаменитым.
— Правда?
— Правда. Это скучно. Поверьте мне.
— Но если бы я сказал тебе: «Криштиану, ты добьешься всевозможного успеха как футболист, но у тебя не будет славы…».
— О, я соглашусь. Конечно, 100%. Я не хочу быть знаменитым, вообще. Я хочу добиться успеха.
Я знал с самого начала, что стану звездой, но быть таким знаменитым я никогда не хотел, — сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.