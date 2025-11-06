Станкович о 3:1 с «Локо» в Кубке: «Счет мог быть крупнее. У “Спартака” не должно быть таких взлетов и падений, 6-е место в РПЛ незаслуженное»

Маркиньос и Кристофер Мартинс в последнее время переживали непростой период. У них были травмы, которые не позволяли им играть на 100%, то есть это было 50%, 60% или 70% от того, что они могли. Им было тяжело, но они продолжали верить и играть. Очень здорово, что Маркиньос отличился. Уверен, что ребята в будущем будут прибавлять и помогать команде, в том числе и по турнирной таблице продвигаться, потому что я считаю, что то место, на котором мы находимся, незаслуженное.