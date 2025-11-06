Станкович о 3:1 с «Локо» в Кубке: «Счет мог быть крупнее. У “Спартака” не должно быть таких взлетов и падений, 6-е место в РПЛ незаслуженное»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
12.70
П2
50.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.70
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
1
:
Генк
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.08
П2
18.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.85
П2
23.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.30
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
2.99
X
2.70
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
6.34
П2
1.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.00
П2
21.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.40
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хеккен
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.10
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
0
:
Омония
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
4.35
X
3.05
П2
1.87
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Лех
1
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.55
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шкендия
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
4.39
X
3.15
П2
2.06
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
3.80
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Станкович о 3:1 с «Локо» в Кубке: «Счет мог быть крупнее. У “Спартака” не должно быть таких взлетов и падений, 6-е место в РПЛ незаслуженное»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России заявил, что красно-белые занимают в Мир РПЛ незаслуженно низкое место.

Источник: Спортс"

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России заявил, что красно-белые занимают в Мир РПЛ незаслуженно низкое место. Напомним, в данный момент «Спартак» идет 6-м в чемпионате с 22 очками после 14 туров.

"Это командная победа. Немного жаль, потому что счет мог быть крупнее. Да, был пенальти, который отразил наш голкипер [Илья Помазун], но и у нас были хорошие моменты для того, чтобы забивать и делать счет крупнее. Ребята провели хороший матч, они были решительными, сконцентрированными, показали, что у них есть качество.

Маркиньос и Кристофер Мартинс в последнее время переживали непростой период. У них были травмы, которые не позволяли им играть на 100%, то есть это было 50%, 60% или 70% от того, что они могли. Им было тяжело, но они продолжали верить и играть. Очень здорово, что Маркиньос отличился. Уверен, что ребята в будущем будут прибавлять и помогать команде, в том числе и по турнирной таблице продвигаться, потому что я считаю, что то место, на котором мы находимся, незаслуженное.

«Спартак» не должен иметь таких взлетов и падений, но есть на то причины. Они кроются уже внутри команды. Даже больше в тех слухах, которые есть, в том числе обо мне конкретно. Потому что ребята их читают, работники клуба читают. На самом деле я очень устал от этих слухов.

Не от футбола, не от ребят, от этого я не устану никогда. Устал от того, что происходит и говорят вокруг. Это действительно очень влияет, потому что все это видят, читают, это обсуждается. Я очень‑очень устал, мне хочется увидеть свою жену, увидеть дом, — сказал Деян Станкович.